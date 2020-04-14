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Galatasaray, sadece Ömer Bayram'ın maaşına zam yapacak

Koronavirüs salgını nedeniyle mali açıdan zor günler yaşamaya başlayan Galatasaray'da yönetim, takım bütçesini 50 milyon euroya indirmeyi hedeflerken sadece Ömer Bayram'ın sözleşmesine zam yaparak 3 yıl daha uzatacak.

14.04.2020 08:43 | Son Güncelleme: 14.04.2020 08:50

80 milyon euroyu bulan Galatasaray Futbol A Takım bütçesi, yeni sezonda 50 milyon euro seviyesine çekilecek.

Yıldızlarından indirim talep etmeye hazırlanan ve sözleşmesi bitecek oyuncuların çoğuna veda edecek sarı-kırmızılı kulüpte sadece 1 ismin ücretinde iyileştirmeye gidilecek: Ömer Bayram.

5 MİLYON TL'YE YÜKSELECEK

Geride kalan sezonda 10'u Süper Lig olmak üzere 32 resmi maçta 13 asiste imza atan Ömer'in bu başarısına yönetim kayıtsız kalmadı ve bir yıl sonra bitecek sözleşmesinin uzatılması kararı alındı.

400 bin euro garanti ücret ile ilk 11'in en az kazanan ismi Ömer'e zam da yolda. 3 yıllık yeni sözleşmeye imza atacak 28 yaşındaki oyuncunun ücreti TL'ye çevrilecek ancak yüzde 50'ye yakın zamla 5 milyon TL'ye yükselecek.

(Sabah)

Galatasaray, sadece Ömer Bayram’ın maaşına zam yapacak
Etiketler: Galatasaray, Ömer Bayram, Futbol, Spor
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