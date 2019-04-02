Galatasaray, Saha Avantajını Kullanamadı

Galatasaray
, Ziraat Türkiye Kupası
yarı final ilk maçında konuk ettiği Evkur Yeni Malatyaspor
ile golsüz berabere kalarak saha avantajını kullanamadı. Türk Telekom
Stadı'nda oynanan ve iki takımın da fazla pozisyon üretemediği karşılaşma 0-0 berabere tamamladı.
Müsabakanın rövanşı, 25 Nisan Perşembe günü Yeni Malatya Stadı'nda oynanacak.
Galatasaray, Evkur Yeni Malatyaspor'u Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında 6 Nisan Cumartesi günü yine konuk edecek.
Luyindama, Fenerbahçe
derbisinde yok
Karşılaşmada kırmızı kart gören Christian Luyindama
, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasındaki Fenerbahçe derbisinde görev yapamayacak.
Karşılaşmanın hakemi Halil Umut Meler, maçın 71. dakikasında Guilherme'ye yaptığı müdahale sonrası Luyindama'yı doğrudan kırmızı kartla oyundan ihraç etti.
Süper Lig'de sarı kart cezalısı da olan Luyindama, 27. haftadaki Evkur Yeni Malatyaspor maçının yanı sıra 28. haftadaki Fenerbahçe derbisinde takımını yalnız bırakacak. Diagne
ve Onyekuru ıslıklandı
Galatasaray'da bazı taraftarlar, oyundan alındıkları sırada Mbaye Diagne
ile Henry Onyekuru
'ya tepki gösterdi.
Karşılaşmanın 78. dakikasında Ahmet Çalık
, Diagne'nin yerine oyuna dahil olurken, 83. dakikada ise Onyekuru'nun yerine Sinan Gümüş
oyuna girdi.
Tribünlerdeki bazı taraftarlar, saha kenarına gelişleri sırasında performanslarını beğenmedikleri Diagne ve Onyekuru'yu ıslıkladı.
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Kaynak: AA