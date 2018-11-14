Galatasaray Sahada Başladı, Salonda Bitirdi

Galatasaray
Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Atiker Konyaspor
ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla sürdürdü. Sahada başlayan antrenman, salonda sona erdi. Florya Metin Oktay Tesisleri
'nde Teknik Direktör Fatih Terim
yönetimindeki antrenmanın ilk bölümünde dinamik ısınma gerçekleştirildi. Daha sonra core stabilizasyon hareketleri yapıldı. Antrenmanın ana bölümünde her oyuncu kendi nabız aralığına göre aerob koşu yaptı. Antrenman, salonda gerçekleştirilen soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı. Milli takım kamplarında bulunan Serdar Aziz
, Ömer Bayram
, Garry Rodrigues
, Younes Belhanda
, Martin Linnes
, Henry Onyekuru
ve Sofiane Feghouli
antrenmanda yer almadı. Galatasaray, Atiker Konyaspor karşılaşmasının hazırlıklarına yarın sabah saat 11.00'de Florya Metin Oktay
Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla devam edecek.
(İHA)
Florya Metin Oktay Tesisleri,Konyaspor,Galatasaray
14 Kasım 2018 Çarşamba 21:31