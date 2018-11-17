Galatasaray Salonda Kuvvet Çalıştı

17 Kasım 2018 Cumartesi 17:46



17 Kasım 2018 Cumartesi 17:46

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Atiker Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü. Dün sakatlanan Sinan Gümüş'ün sağ üst arka adale grubunda ileri düzeyde kanama yırtık tespit edildi. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmana salonda kuvvet çalışmasıyla başlandı. Salon çalışmasının ardından sahada aerob koşu gerçekleştirildi.Antrenmanda teknik heyet tarafından izinli olan Maicon ve Ryan Donk antrenmanda yer almadı. Dünkü antrenman maçında sakatlanan Sinan Gümüş'ün yapılan tetkiklerinde sağ üst arka adale grubunda ileri düzeyde kanama ve yırtık tespit edildiği ve tedavisine başlandığı açıklandı. Fas Milli Takımı'nın Kamerun ile oynadığı maçın 45. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkan ve milli takımdan affı istenen Younes Belhanda'nın son durumu ise, döndükten sonra yapılacak tetkiklerin ardından belli olacak. Galatasaray, Atiker Konyaspor maçının hazırlıklarına pazartesi günü saat 11.00'de Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla devam edecek.(İHA)