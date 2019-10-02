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Galatasaray Şampiyonlar Ligi ikinci maçında Paris Saint-Germain'e kendi evinde 1-0 mağlup oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ikinci maçında Galatasaray Fransa temsilcisi Paris Saint-Germain'e (PSG) Türk Telekom Arena'da 1-0 mağlup oldu

02.10.2019 00:16Galatasaray Şampiyonlar Ligi ikinci maçında Paris Saint-Germain'e kendi evinde 1-0 mağlup oldu
UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ikinci maçında Galatasaray Fransa temsilcisi Paris Saint-Germain'e (PSG) Türk Telekom Arena'da 1-0 mağlup oldu. Maçtaki tek golü 52'inci dakikada PSG'nin Arjantinli golcüsü Mauro Icardi kaydetti.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Süper Lig'de Fenerbahçe ile yaptığı derbi maçına göre iki değişiklikle sahaya çıktı. PSG maçı öncesi sakatlanan Mario Lemina'nın yerine, Fenerbahçe derbisinde tribüne gönderdiği Jean Michael Seri'yi ilk 11'de sahaya sürdü. Derbiye ilk 11'de başlayan Sofiane Feghouli ise 62. dakikada Belhanda'nın yerine oyuna girdi.
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UEFA Şampiyonlar Ligi, Paris Saint Germain, Türk Telekom Arena, Galatasaray, Spor

Kaynak: Euronews.com

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