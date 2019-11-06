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Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez ilk 15 dakikada 3 gol yedi!

Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Santiago Bernabeu Stadı'nda Real Madrid'e konuk olan Galatasaray, Şampiyonlar Ligi tarihinde ilk kez bir maçın ilk 15 dakikasında 3 gol yedi.

06.11.2019 23:37 | Son Güncelleme: 06.11.2019 23:42

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi A Grubu 4. maçında İspanyol ekibi Real Madrid ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Almanya Futbol Federasyonu'ndan Felix Zwayer yönetti. Galatasaray, Real Madrid maçında ilginç bir istatistiğe imza attı. 4 ve 7. dakikada Rodrigo, 14. dakikada ise Sergio Ramos'un gollerine engel olamayan sarı-kırmızılı takım, Şampiyonlar Ligi tarihinde ilk kez bir maçın ilk 15 dakikasında 3 gol yedi.

RODRİGO TARİHE GEÇTİ

Öte yandan Real Madrid'in 18 yaşındaki yıldız adayı Rodrigo, Şampiyonlar Ligi'nde 7 dakikada iki gol birden atan ilk oyuncu oldu. Rodrigo, aynı zamanda Raul'dan sonra Real Madrid formasıyla Devler Ligi'nde gol atan en genç oyuncu durumuna geldi.

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez ilk 15 dakikada 3 gol yedi!

Futbol Federasyonu, Real Madrid, Galatasaray, Spor


YORUMLAR (24)
CÜNEYT: cinconcon oley cinconcon
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ABDÜRRAHİM: 6 SARAY İLKLERİN TAKIMIDIR.
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YORUMCU: Dün akşamın tek güzel tarafı vardı f7spor gibi 7 8taş gibi 8 yemedik. ha maçın hakkı 10-0 dı o ayrı bir konu. taraftar olarak utanmayı bırak yerin dibine girdim. 5 para etmez adamlara alay konusu olduk. sebep olanlar defolup gitsinler bir zahmet. .
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DERBEDER CİMBOMLU: TARİH BAZEN TERSTEN YAZILIR.
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DOĞRUCU: Yazık şu takımda Musleraya üzülüyorum rezil ettiler adamı ben olsal ocakta giderdim.
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CETO: ohhhhh yarabbim ne guzel ya ohhhh fitih tirim hocalarin hicisi :) hahaha :) :)
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18 7
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ALİ AYFİN: Yumurta topos
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0 1
ANTİTS: taraftar bağırıyor ''sabrımız taşıyor adam gibi oynayın''. Sahada 1 tane Türk yok. Kim anlayacak bunu?
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19 1
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MME: Terim durmadan ayağına sıkıyor ne olacak
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4 0
KSK Lİ MESUT: Rezilsara...
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