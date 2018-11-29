29 Kasım 2018, 14:51
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Galatasaray, Şampiyonlar Liginde Gruptan Çıkamayınca 22 Milyon Euro Kaybetti

Lokomotiv Moskova'ya yenilerek Şampiyonlar Liginden elenen Galatasaray'ın kaybı 22 milyon euroyu buldu.

Devler Ligi'nin B Grubu'nda hem maçlarda aldığı beklenmedik sonuçlar, hem de gruptan çıkamaması nedeniyle ciddi bir miktarı kasasına koymaktan mahrum kaldı.

Milliyet gazetesinin haberine göre, Şampiyonlar Ligi grup aşamasında her bir galibiyete UEFA tarafından 2.7 milyon euro, beraberliğe ise 900 bin euro prim veriliyor. Cim Bom şu ana kadar topladığı 4 puan sonucunda performans primi olarak 3.6 milyon euroya hak kazandı. Katılım bonusu olaraksa Galatasaray 15.25 milyon euro almıştı. Grup aşamasındaki 6 maçını da kazanan bir takım 16, 2 milyon euro kazanıyor. Sarı-kırmızılılar böylece toplamda kazanabileceği miktar üzerinden 12,6 milyon euro kayıp yaşadı.

SADECE İKİNCİ TURA KALMAK 9,5 MİLYON EURO GETİRECEKTİ

İkinci tura çıkan takımlar, 9.5 milyon euro yükselme primi alıyorlar. Galatasaray elenerek bu primden de mahrum oldu.

Hem performans bonuslarındaki kayıpları, hem de ikinci tura yükselme ödülünü kaçırmasıyla Cim Bom, 22.1 milyon eurodan mahrum kaldı.

29 Kasım 2018 Perşembe 14:51



YORUMLAR (11)
EMEKLI GAZETECI: GALATASARAY FORVETSIZ... GÜNÜN HABERI...... BURAK YILMAZ Iki AYDIR TRABZONLA KAVGALI KAPILARDA DOLASIYOR( Türk Futbolunun Son Yillardaki En Büyük Golcüsü) ADAM INADIM INAT ..ÖTEYANDAN SANTRAFOR ARANIYOR.... EL INSAF EY GALATASARAY Bu Kin Öfke inat Kime NEREYE KADAR... Git Simdi EL KAPILARINDA FORVET ARA .... "20 MILYON AURO KAYIP AVRUPA KUPALARINDAN Gecmis OLA.. SIZ BASINIZI KUMA GÖMMEYE DEVAM EDIN. Cep HARCLIGINI MACA YATIRAN TARAFTARA YAZIK..
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ACI GERÇEKLER: Fatih Terim başarısız yöneticiler de hesap versin dediğinde Mustafa Cengiz ve Abdürrahim Albayrak bu katagoriye girdiğini bilmiyor sanırım . Evet Mustafa ve Abdurrahim bey adam zam istedi diye gönderdiniz kaçırdığınız rakam işte bu . Bunun 1 milyonunu verseydiniz de bu paranın hepsini alabilseydiniz. Ama sizler fakir edebiyatına alışık olduğunuz , kendi içinde öz eleştiri yapmadığınız için kabul etmezsiniz. Tek suçlu gidenler dersiniz. Tarihe en başarısız başkan ve yardımcısı olarak geçeceksiniz
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MÜRSEL TUKAT: Yapacağınız haber bu mu?22 milyon euro kaybetmiş yazıklar olsun algınıza!!! kazandığını söylesenize!!! Ona bakarsan gruplara kalamayan fb ve diğer kardeş 16 kulüpte kaybetti enbesiller!!!
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...: Gomis 1 milyon Euro daha fazla verseydin şimdi porto nun yerinde sen vardın!!!!
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SAĞ SALİM: parator demekki buna sınırlenmiş :D
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