Galatasaray, Şampiyonlar Liginde Gruptan Çıkamayınca 22 Milyon Euro Kaybetti

Devler Ligi'nin B Grubu'nda hem maçlarda aldığı beklenmedik sonuçlar, hem de gruptan çıkamaması nedeniyle ciddi bir miktarı kasasına koymaktan mahrum kaldı.

Milliyet gazetesinin haberine göre, Şampiyonlar Ligi grup aşamasında her bir galibiyete UEFA tarafından 2.7 milyon euro, beraberliğe ise 900 bin euro prim veriliyor. Cim Bom şu ana kadar topladığı 4 puan sonucunda performans primi olarak 3.6 milyon euroya hak kazandı. Katılım bonusu olaraksa Galatasaray 15.25 milyon euro almıştı. Grup aşamasındaki 6 maçını da kazanan bir takım 16, 2 milyon euro kazanıyor. Sarı-kırmızılılar böylece toplamda kazanabileceği miktar üzerinden 12,6 milyon euro kayıp yaşadı.

SADECE İKİNCİ TURA KALMAK 9,5 MİLYON EURO GETİRECEKTİ

İkinci tura çıkan takımlar, 9.5 milyon euro yükselme primi alıyorlar. Galatasaray elenerek bu primden de mahrum oldu.

Hem performans bonuslarındaki kayıpları, hem de ikinci tura yükselme ödülünü kaçırmasıyla Cim Bom, 22.1 milyon eurodan mahrum kaldı.