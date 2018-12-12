12 Aralık 2018, 08:37
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Galatasaray, Şampiyonlar Liginden 24,5 Milyon Lira Gelir Elde Etti

Şampiyonlar Ligi D Grubunda 3. olarak Avrupa Ligine gitmeye hak kazanan Galatasaray, Devler Liginden 24,5 milyon lira gelir elde etti.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu'nu 3. sırada tamamlayarak yoluna Avrupa Ligi'nde devam etme hakkı kazandı. Porto'ya mağlup olmasına rağmen, Lokomotiv'in Schalke'ye yenilmesinin ardından Avrupa Ligi'ne giden Galatasaray grup aşamasında 1 galibiyet, 1 beraberlik performansı sonucunda 3,6 milyon euro kazandı.

AVRUPA LİGİNE KATILDIĞI İÇİN 500 BİN EUROYU KASASINA KOYDU

Ayrıca sarı-kırmızılı takım Avrupa Ligi'ne katıldığı için 500 bin euro daha kasasına koydu. Sarı-kırmızılı takım, gruplardaki performans ve Avrupa Ligi'ne katılmasının ardından toplamda 4,1 milyon euroyu yani yaklaşık 24,5 milyon TLyi kasasına koydu.

Porto,Schalke,Avrupa,Galatasaray
12 Aralık 2018 Çarşamba 08:37



YORUMLAR (7)
AVRUPA KARTALI: kulüp batmış bu paralar neye yetecek. Ne oldu lan kuralar çekilince bu kadar kolay gruptan namağlup lider çıkarız ve Beşiktaşın rekorunu egale ederiz diyordunuz son maçta shalke kıyağı olmasa 4. olacaktınız. madara oldunuz yine conconlar. Şampiyonlar liginden bir kedi geçti :))
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SERTAÇ: Diğer 2 büyüğün şike yaparak lig ve kupa şampiyonu olmak istediği bu ülkede GS için kötü yorum yapanlar kıskançlıktan yapıyorlar.Çok şükür Uefa ve Süper kupamız unutulmasın.Sizlerle gurur duyuyoruz.
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SİNCE 1903: bu para ancak paratorun maaşına ve tazminatına yeter. :)) Ne oldu lan kuralar çekilince bu kadar kolay gruptan namağlup lider çıkarız ve Beşiktaşın rekorunu egale ederiz diyordunuz son maçta shalke kıyağı olmasa 4. olacaktınız. madara oldunuz yine conconlar. Şampiyonlar liginden bir kedi geçti :))
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DRJOHNFİRE: Ya hakkı olmadan gitmek var Görüyorsunuz
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BEŞİKTAŞ1903: yazık bu paralara. bu takımdan bi cacık olmaz. olsa olsa ağlaksaray olur. :)) Bu nasıl bir hakemliktir ya. Uefa sana sesleniyorum gese-porto maçının hakemini kızağa çek hakem portonun gollerinin hepsini verdi birde cinconun tacını vermedi acilen düdüğü assın. ? ağlayın conconlar bekliyorum sizden süper ligde ağladığınız gibi salya sümük ?
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