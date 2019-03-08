08 Mart 2019, 10:42
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Galatasaray Şampiyonlar Ligine Katılamazsa Kabus Gibi Tabloyla Karşı Karşıya Kalacak

Bu sezon gelirlerini geçtiğimiz yıla göre 331 milyon lira artıran Galatasaray, bu sezon Şampiyonlar Ligine gidememesi halinde bütçede çok büyük açık verecek.

Galatasaray'da 23 Mart'ta yapılacak mali ve idari genel kurul için raporlar üyelere gönderilirken, sarı-kırmızılıların geçen sezonki mali başarısının sürdürülebilmesinin en büyük koşulunun Şampiyonlar Ligi olduğu ortaya çıktı.

Mali raporlardaki değerler, sarı-kırmızılıların karşı karşıya kaldığı tehlikeyi net bir şekilde ortaya koydu. Konsolide raporlara göre sarı-kırmızılı kulübün gelirleri bir önceki yıla (2017) göre 331 milyon lira artış göstererek 936 milyon liraya çıktı. Bu gelir artışında Avrupa gelirleri (216 milyon lira) ile yayın gelirlerinin 124 milyondan 199'a yükselmesinin rolü büyük oldu. Mağaza gelirleri de 72 milyon liradan 111 milyon liraya çıkarak Galatasaray Yönetimi'nin yüzünü güldürdü.

ZARAR SADECE 90 MİLYON LİRA AZALDI

2018 yılında gelirleri toplamda 936 milyon liraya yükselen sarı-kırmızılılarda ciddi gelir artışına rağmen dönem zararı 426 milyon liradan 335 milyon liraya düştü. 331 milyon ekstra gelire karşın dönem zararının sadece 90 milyon azalması ise finansal giderlerin artmasından kaynaklandı. Mali tablolara göre finansal giderler 192 milyon liradan 311 milyon liraya yükseldi.

Gelirler bölümünde en büyük kaynak olarak gösterilen UEFA'dan gelen 216 milyon lira, sarı-kırmızılıların en büyük gelir kalemi olarak göze çarptı. Bundan dolayı Cim-Bom, en azından mevcut istikrarı devam ettirebilmek için ya şampiyon olup doğrudan Devler Ligi'nin yolunu tutacak ya da ikinciliği elde ederek ön elemelerden Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalacak. Aksi takdirde sarı-kırmızılıların işi çok zorlaşacak.

(Sözcü)

23 Mart, Galatasaray, Spor


YORUMLAR (6)
SANA NE: Bu arada yorum yapan fb li bjkliler bu olaydan size ne siz kimsiniz siz kendi ezik takımlarınızın haline bir bakın
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MMT: Saçma haber, Fener 11 yıldır gitmiyor, ne oldu sanki, sen merak etme herkes ona göre hareket eder. Olmadı zaten devlet bankaları halka faizden geçirir, takımların borcunu öder, SEN MAAŞ YATTI MI ONA BAK.
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BERK DEMİR : 20 trilyon sırf Selçuk alıyor..normal zarar
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ENBÜYÜKTARAFTAR.: mazisi olan büyük dediğimiz kulüpler insanları kandırmak için her dönem birileri tarafından kullanılan yetki mercilerine dönüştürüldü , kulüplerimiz defalarca büyük organizasyonlara katıldılar ancak elle tutulur tek bir başarı elde edilebilindi, en az diğer büyük avrupa kulüpleri kadar ellerinde para olması gereken kulüplerimiz neden bu durumdalar? yöneticiler insanları kandırmayı ne zaman bırakacak? büyük turnuvalarda ne zaman somut başarılar görecek insalarımız?(tümkulüptaraftarlarınıtemsilen)
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TR80: Kariyeri kupalarla dolu İMPARATOR FATİH TERİM hiç bireyere gidemez o gs adanmış biri ıstemeyen başka takım taraftarı olabilir biz sonuna kadar İMPARATORUN yanındayız.
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