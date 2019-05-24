Galatasaray, "Şampiyonluk Kutlamalarını Cübbeli Ahmet'in Damadı Organize Edecek" İddialarını Yalanladı

Galatasaray Kulübü, bir gazetede çıkan "Şampiyonluk kutlamalarını Cübbeli Ahmet'in damadının şirketi organize edecek" haberini resmi internet sitesinden yaptığı açıklama ile yalanladı.

Galatasaray resmi sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"22. şampiyonluk kutlama organizasyonu ile ilgili bazı medya organlarında çıkan haberlerde Başkanımız Mustafa Cengiz'e aitmiş gibi gösterilen aslı olmayan ifadeler nedeniyle bir açıklama yapma gereği duyulmuştur. Haberlerde kullanılan ve Başkanımıza ait olduğu iddia edilen ifadeler ve rakamlar gerçeği yansıtmamaktadır.

Galatasaray Kulübü ve Yönetimi, Atatürk'ün kurduğu laik Cumhuriyet değerlerine sonuna kadar bağlı inancın eseri ve devamıdır. Kutlama ile ilgili yapılan görüşmelerde "Ben kulübe giren paraya bakarım" diye bir ifade kullanılmamıştır. Yönetimimiz, Galatasaray'ın menfaatleri doğrultusunda Galatasaray değerleri içinde hareket etmektedir.

Şirket sahiplerinin kardeşlerinin veya iddiada bulunan köşe yazarının akrabalık ilişkileri Galatasaray Spor Kulübü'nün ilgisi dışındadır. Şampiyonluk sevinci ile kutlama yaptığımız bu günlerde bile Yönetimimizi zor durumda bırakmaya yönelik, iyi niyetten yoksun, gerçeklerden uzak ve kulübümüzü siyasete sokma amaçlı bu tarz haberlere itibar edilmemesini Camiamızdan ve kamuoyundan önemle rica ederiz."