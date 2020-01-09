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Galatasaray, Sekidika ile transferini açıkladı

Galatasaray, Nijeryalı futbolcu Jesse Sekidika ile 4,5 yıllık anlaşma sağladı.

09.01.2020 18:34 | Son Güncelleme: 09.01.2020 18:34Galatasaray, Sekidika ile transferini açıkladı
, Nijeryalı futbolcu Jesse Sekidika ile 4,5 yıllık anlaşma sağladı.
Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ'nin Borsa İstanbul'a gönderdiği, ayrıca Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yer alan açıklamada, "Profesyonel Futbolcu Jesse Tamunobaraboye Sekidika ile 2019-2020 futbol sezonundan başlamak üzere 2023-2024 sezonu sonuna kadar anlaşmaya varılmıştır. Buna göre futbolcuya 2019-2020 sezonu için net 125 bin, 2020-2021 sezonundan itibaren 4 sezon boyunca net 250 bin avro sabit transfer ücreti ödenecektir." denildi.
Son 1,5 sezon TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor'da görev alan ve geçtiğimiz günlerde yollarını ayıran 23 yaşındaki sağ kanat oyuncusu, Galatasaray'da 28 numaralı forma giyecek.

Kamuyu Aydınlatma Platformu, Borsa İstanbul, Galatasaray, Spor

Kaynak: AA

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