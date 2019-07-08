Galatasaray, Selçuk İnan ile nikah tazeledi

- Bir yıllık sözleşme, 4 milyon TL garanti ücret

Selçuk İnan: Galatasaray'a gönül vermişiz

Abdurrahim Albayrak: Selçuk, boş mukaveleye imza attı

İSTANBUL - Galatasaray Kulübü, takım kaptanı Selçuk İnan'ın sözleşmesinin bir yıl daha uzatıldığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Deneyimli oyuncu, bir sezon için 4 milyon TL sabit transfer ücreti kazanacak.

Sarı kırmızılı kulüpten KAP'a yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Selçuk İnan'ın sözleşmesi 2019-2020 futbol sezonu sonuna kadar uzatılmıştır. Buna göre Futbolcuya ilgili sezon için 4.000.000 TL net sabit transfer ücreti ödenecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

Galatasaray, Selçuk İnan'ın transferini sosyal medya hesabından yaptığı video paylaşımı ile duyurdu

SELÇUK İNAN: GALATASARAYLIYIZ, GALATASARAY'A GÖNÜL VERMİŞİZ

Selçuk İnan, Galatasaray Televizyonu'na yaptığı açıklamada şöyle konuştu: "Hayırlı olsun, bu aslında bir transfer görüşmesi değildi daha önce de konuştuk. Hocama, Yöneticilerimize, Abdurrahim ağabeyime, herkese çok teşekkür ederim. Her zaman asıl olan Galatasaray'dır. Ben Galatasaray'ın kaptanıyım, bunun da bilincindeyim. Tabii ki değerler önemli, bugün bir değere sahip çıktılar. Bence en önemlisi buydu. Birçok başarı yakaladık, 13 tane kupa kazandım burada. Bundan sonraki yıllarda gerek futbolcu olarak gerekirse herhangi bir departmanda görev de alabiliriz. Galatasaraylıyız, Galatasaray'a gönül vermişiz. Dediğim gibi bu bir transfer değildi ama tüm camiamıza hayırlı olsun."

ABDURRAHİM ALBAYRAK: SELÇUK, BOŞ MUKAVELEYE İMZA ATTI

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak ise Selçuk İnan ile sözleşme yenilenmesiyle ilgili olarak şunları söyledi: "Yıllardır kaptanlığımızı yapan Selçuk'un ilk mukavelesinde de vardım uzatmasında da varım. Bu dönem içerisinde beni hiç yalnız bırakmadı, beni hiçbir şekilde üzmedi. Paramız olduğu zaman verdik, olmadığı zaman vermedik. Bu konuda hiçbir zaman kapımı çalmayan Selçuk kardeşime çok teşekkür ediyorum. Şu anda da mukaveleyi imzalamadı. Sözleşmeyi oku dedim, 'okumam, ben Galatasaray'ın kaptanıyım. Ne yazarsanız yazın benim için geçerlidir' dedi. Bütün Galatasaray camiasının önünde şunu ifade etmek istiyorum: Allah herkese Selçuk gibi kaptan nasip eylesin. Kendisine çok çok teşekkür ediyorum. Boş mukaveleye imza attı, 'hocam ve başkanımla beraber ne yazarsanız yazın benim için geçerli' dedi. Selçuk'a teşekkür ediyorum."

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Galatasaray'ın paylaştığı video