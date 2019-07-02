02.07.2019 19:31
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Galatasaray, Şener Özbayraklı ile 2 yıllık sözleşme imzaladı

- Galatasaray, Şener Özbayraklı ile 2 yıllık sözleşme imzaladıİSTANBUL - Galatasaray, Şener Özbayraklı ile 2019-2020 futbol sezonundan başlamak üzere 2 yıllık sözleşme imzalandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi.

- Galatasaray, Şener Özbayraklı ile 2 yıllık sözleşme imzaladı
İSTANBUL - Galatasaray, Şener Özbayraklı ile 2019-2020 futbol sezonundan başlamak üzere 2 yıllık sözleşme imzalandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi.
Galatasaray'dan konuya ilişkin KAP'a yapılan açıklama şöyle:
"Profesyonel futbolcu Şener Özbayraklı ile 2019-2020 futbol sezonundan başlamak üzere 2 sezon için aşağıdaki şartlarda anlaşmaya varılmıştır.
2019-2020 sezonu için net 6.000.000 TL sabit transfer ücreti
2020-2021 sezonu için net 7.000.000 TL sabit transfer ücreti" Galatasaray, Şener Özbayraklı ile 2 yıllık sözleşme imzaladı
Kaynak: İHA
Kamuyu Aydınlatma Platformu, Şener Özbayraklı, Galatasaray, Futbol, Spor

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