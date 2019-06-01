Galatasaray, Şener Özbayraklı ile anlaştı

Sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray, Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Şener Özbayraklı ile anlaşmaya vardı. 29 yaşındaki sağ bek ile 3 yıllık sözleşme imzalanacak.

Şener Özbayraklı geçen sezon Fenerbahçe formasıyla 17 maçta forma giymişti. Galatasaray'ın Şener ile anlaşmasının ardından Mariano ile yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

SÖZLEŞMESİ TL CİNSİNDEN OLACAK

TRT Spor'da yer alan habere göre; Fenerbahçe'de 1,1 milyon euro kazanan milli sağ bekin Galatasaray'daki ücreti daha düşük ve Türk Lirası cinsinden olacak.

Emre Taşdemir ve Ömer Bayram gibi iki sol beki bulunan Fatih Terim, Şener'le de sağ bekte yerli alternatifine sahip oldu. Şener Özbayraklı, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 9 lig maçına çıktı.