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Galatasaray, Şener Özbayraklı'nın yerine Nazım Sangare'yi transfer edecek

Galatasaray'da sezon sonunda 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Şener Özbayrak'la yollar ayrılacak. Yerine Antalyaspor'da forma giyen Nazım Sangare transfer edilecek.

20.03.2020 11:21 | Son Güncelleme: 20.03.2020 11:32

Galatasaray 'da yeni sezonda transferde nokta vuruşu yapılacak.

Sarı-Kırmızılılar bir yandan şampiyonluk savaşı verirken diğer taraftan yeni sezon için çalışmalarına erken başladı.

Yönetimin sağ bek pozisyonu için Şener Özbayrak'la yolları ayırmayı planladığı gelen bilgiler arasında.

ŞENER'LE YOLLAR AYRILACAK

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in kadroda pek düşünmediği ve kulübüyle 1 yıllık daha sözleşmesi bulunan Şener Özbayraklı ile yolların kesin olarak ayrılacağı öğrenildi.

NAZIM İÇİN GÖRÜŞME YAPILDI

Galatasaray yönetiminin Şener'in yerine Antalyaspor 'da forma giyen Nazım Sangare ile şimdiden söz kestiği belirlendi.

İMZALAR SEZON SONU ATILACAK

Nazım'ın menajeriyle yapılan görüşmelerin de olumlu gittiği ve artık sezon sonunun beklendiği öne sürüldü.

(Sabah)

Galatasaray, Şener Özbayraklı’nın yerine Nazım Sangare’yi transfer edecek

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Galatasaray'da sezon sonunda Şener Özbayraklı'nın yerine Nazım Sangare'yi transfer edecek
Etiketler : Şener Özbayraklı, Antalyaspor, Galatasaray, Spor

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Yorumlar (3)
ZİCKO:geç bile kaldık adam efsane oynuyor
Cevap Yaz 0 2
GFB1907:ANTALYASPORLA MAÇIMI VAR
Cevap Yaz 3 2
GS:aynen yarısı zaten bizim eski oyuncularımız size karşi guzel antrenman yapmaları karşısında alırız sangareyi
0 2

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