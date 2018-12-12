12 Aralık 2018, 08:23
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Galatasaray'ın Avrupa Ligindeki Rakibi 17 Aralık Pazartesi Günü Belli Olacak

Şampiyonlar Liginde grubunu üçüncü sırada tamamlayarak yoluna Avrupa Liginde devam etme hakkı kazanan Galatasaray'ın rakibi, 17 Aralık Pazartesi günü belli olacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi grubunu üçüncü sırada tamamlayarak UEFA Avrupa Ligi'nde devam etme hakkı kazanan Galatasaray'ın rakibi, 17 Aralık Pazartesi günü belli olacak. Avrupa'nın iki numaralı kupasının ikinci turu olan son 32 turu kurası İsviçre'nin Nyon kentinde TSİ 15:00'te gerçekleşecek.

Kura formatına göre 32 takım, seri başı olanlar ve olmayanlar olmak üzere iki torbaya ayrılıyor. Seri başı olan 16 takımın 12'si Avrupa Ligi'nde gruplarını lider bitiren ekipler olurken, diğer dördü, Şampiyonlar Liginden gelen 8 grup üçüncüsünün en iyi puanlı dört takımı olacak.

ASLAN SERİ BAŞI OLAMADI

Sarı-kırmızılılar grubu sadece 4 puanla tamamladığı ve önünde daha iyi puanlı en az dört ekip bulunduğu için seri başı olamayacak, Avrupa Ligi grup birincileri ve Şampiyonlar Ligi'nin iyi puanlı grup üçüncülerinin olası rakibi olacak. Aynı ülke takımlarının birbiriyle eşleşemediği bu turda, seri başı olan takımlar rövanş maçını içerde oynadığı için Galatasaray ilk maçını İstanbul'da yapacak.

Avrupa,Galatasaray
12 Aralık 2018 Çarşamba 08:23

YORUMLAR (11)
ADİLCEVAZ: ŞU RAKİP BELİRLEME İŞİNİ BİRAZ DAHA UZATA BİLİRMİYİZ BENCE HAZIR DEĞİLİZ.
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AVRUPA KARTALI: Avrupa ligi bile bu concona bir gömlek fazla. Ne oldu lan kuralar çekilince bu kadar kolay gruptan namağlup lider çıkarız ve Beşiktaşın rekorunu egale ederiz diyordunuz son maçta shalke kıyağı olmasa 4. olacaktınız. madara oldunuz yine conconlar. Şampiyonlar liginden bir kedi geçti :))
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SERTAÇ: Acaba 2000 li yıllara Dejavu sumu
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HAKAN: rakip olarak hangi takım çıkarsa, bu galatasarayı çok rahat geçer... fenerbahçe kalitesiz oyunculara sahip, başarısız, galatasarayın daha iyi kadrosu var ama sorunlu yönetici ve teknik heyeti var...
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AVRUPA KARTALI: hayaller CL. hayatlar shalke kıyağıyla gelen uefa ligi. :)) Ne oldu lan kuralar çekilince bu kadar kolay gruptan namağlup lider çıkarız ve Beşiktaşın rekorunu egale ederiz diyordunuz son maçta shalke kıyağı olmasa 4. olacaktınız. madara oldunuz yine conconlar. Şampiyonlar liginden bir kedi geçti :))
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