Galatasaray'ın Avrupa Ligindeki Rakibi 17 Aralık Pazartesi Günü Belli Olacak

UEFA Şampiyonlar Ligi grubunu üçüncü sırada tamamlayarak UEFA Avrupa Ligi'nde devam etme hakkı kazanan Galatasaray'ın rakibi, 17 Aralık Pazartesi günü belli olacak. Avrupa'nın iki numaralı kupasının ikinci turu olan son 32 turu kurası İsviçre'nin Nyon kentinde TSİ 15:00'te gerçekleşecek.

Kura formatına göre 32 takım, seri başı olanlar ve olmayanlar olmak üzere iki torbaya ayrılıyor. Seri başı olan 16 takımın 12'si Avrupa Ligi'nde gruplarını lider bitiren ekipler olurken, diğer dördü, Şampiyonlar Liginden gelen 8 grup üçüncüsünün en iyi puanlı dört takımı olacak.

ASLAN SERİ BAŞI OLAMADI

Sarı-kırmızılılar grubu sadece 4 puanla tamamladığı ve önünde daha iyi puanlı en az dört ekip bulunduğu için seri başı olamayacak, Avrupa Ligi grup birincileri ve Şampiyonlar Ligi'nin iyi puanlı grup üçüncülerinin olası rakibi olacak. Aynı ülke takımlarının birbiriyle eşleşemediği bu turda, seri başı olan takımlar rövanş maçını içerde oynadığı için Galatasaray ilk maçını İstanbul'da yapacak.