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Galatasaray, Seri'yi resmen kiraladı

Galatasaray, İngiliz ekibi Fulham'ın Fildişili yıldızı Jean Michael Seri'yi 1 yıllığına resmen kiraladı.

18.07.2019 21:40 Galatasaray, Seri
Galatasaray, İngiliz ekibi Fulham'ın Fildişili yıldızı Jean Michael Seri'yi 1 yıllığına resmen kiraladı.

Sarı-kırmızılı kulübün transferle ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yaptığı açıklama şöyle:

"Profesyonel futbolcu Jean Michael Seri ve kulübü Fulham Football Club Limited ile oyuncunun 2019-2020 sezonu için geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun kulübüne net 1 milyon 500 bin Euro tutarında geçici transfer ücreti ödenecektir. Yapılan anlaşmaya göre 01.06.2020 tarihine kadar şirketimizin 18 milyon Euro transfer bedeli karşılığında oyuncuyu satın alma opsiyonu bulunmaktadır.

Futbolcuya ise 2019-2020 futbol sezonu için net 2 milyon 800 bin Euro sabit transfer ücreti ödenecektir." - İSTANBUL
Kaynak: İHA
Galatasaray, Fulham, Spor

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