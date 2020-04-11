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Galatasaray, sezon sonunda Şener Özbayraklı ile yollarını ayıracak

Gelecek sezonun kadro yapılanmasına başlayan Galatasaray, sezon başında Fenerbahçe'den kadrosuna kattığı Şener Özbayraklı ile yollarını ayırıyor.

11.04.2020 13:07 | Son Güncelleme: 11.04.2020 13:19

Fenerbahçe 'den bedelsiz olarak Galatasaray 'a gelen Şener Özbayraklı'nın Florya macerası çok kısa sürdü. Sarı Kırmızılı takımın, kendisini gösteremeyen ve Fatih Terim'in gözüne giremeyen Şener ile yolları ayırmaya karar verdiği gelen haberler arasında.

KARŞILIKLI ANLAŞARAK YOLLAR AYRILACAK

Sözleşmesi 2021 yılında sona erecek olan Şener Özbayraklı ile sezon sonunda karşılıklı anlaşarak yollar ayrılacak. Direkt oynayabileceği bir kulübe gitmek isteyen 30 yaşındaki futbolcunun menajerine tam yetki verdiği öğrenildi.

Sarı-kırmızılı ekipten yıllık 6 milyon TL kazanan Şener Özbayraklı, ligde 5, kupada 3, Şampiyonlar Ligi'nde 2 maça çıkabildi, gol ya da asist kaydedemedi.

(Akşam)

Galatasaray, sezon sonunda Şener Özbayraklı ile yollarını ayıracak
Etiketler: Şener Özbayraklı, Galatasaray, Fenerbahçe, Spor
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