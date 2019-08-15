Haberler» Spor» Haber

Galatasaray sezonun ilk maçı için Denizli'ye geldi

- Galatasaray sezonun ilk maçı için Denizli'ye geldiDENİZLİ - Galatasaray, Süper Lig'in açılışında Yukatel Denizlispor ile deplasmanda oynayacağı maç için Denizli'ye geldi.

15.08.2019 18:35
Galatasaray sezonun ilk maçı için Denizli'ye geldi
- Galatasaray sezonun ilk maçı için Denizli'ye geldi
DENİZLİ - Galatasaray, Süper Lig'in açılışında Yukatel Denizlispor ile deplasmanda oynayacağı maç için Denizli'ye geldi.
Galatasaray, Süper Lig'in ilk haftasında yarın Denizlispor ile deplasmanda karşılaşacak. Sarı-kırmızılılar, bu müsabaka için Çardak Havaalanı'na geldi. Havaalanında Galatasaray kafilesini birçok sarı-kırmızılı taraftar çiçeklerle karşıladı. Yoğun sevgi gösterisi nedeniyle bazı futbolcular takım otobüsüne binmekte güçlük çekerken, taraftarlar tezahüratlarla desteklerini gösterdi. Kafilenin takım otobüsüne binmesinin ardından sarı-kırmızılı ekip, Pamukkale ilçesinde konaklayacağı otele doğru yola çıktı.
Sarı-kırmızılıların kafilesinde Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak da yer aldı.

Galatasaray, Denizli, Spor

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika Spor Haberleri
19:27   Hatayspor, Altınordu hazırlıklarını tamamladı
19:25   Voleybol: Gloria Kupası
19:22   Sahaya sadece 'Youtuber' atlamadı!
19:22   Yıldırım Mert Çetin Roma yolunda!
19:09   Trabzonspor - Sparta Prag maçında ilk 11'ler belli oldu
19:07   Yeni Malatyaspor-Partizan
19:05   Denizlispor'da Olcay Şahan imzayı attı