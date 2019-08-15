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Galatasaray sezonun ilk maçı için Denizli'ye geldi

Galatasaray, Süper Lig'in açılışında Yukatel Denizlispor ile deplasmanda oynayacağı maç için Denizli'ye geldi.

15.08.2019 18:55
Galatasaray sezonun ilk maçı için Denizli'ye geldi
Galatasaray, Süper Lig'in açılışında Yukatel Denizlispor ile deplasmanda oynayacağı maç için Denizli'ye geldi. Galatasaray, Süper Lig'in ilk haftasında yarın Denizlispor ile deplasmanda karşılaşacak. Sarı-kırmızılılar, bu müsabaka için Çardak Havaalanı'na geldi. Havaalanında Galatasaray kafilesini birçok sarı-kırmızılı taraftar çiçeklerle karşıladı. Yoğun sevgi gösterisi nedeniyle bazı futbolcular takım otobüsüne binmekte güçlük çekerken, taraftarlar tezahüratlarla desteklerini gösterdi. Kafilenin takım otobüsüne binmesinin ardından sarı-kırmızılı ekip, Pamukkale ilçesinde konaklayacağı otele doğru yola çıktı. Sarı-kırmızılıların kafilesinde Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak da yer aldı.
(Gökten Ceylan - Mine Tatay/İHA)

Galatasaray, Denizlispor, Denizli, Güncel

Kaynak: İHA

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