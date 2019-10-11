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Galatasaray, Sivasspor hazırlıklarını sürdürüyor

Galatasaray, 2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu 8. haftasında evinde DG Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

11.10.2019 13:40Galatasaray, Sivasspor hazırlıklarını sürdürüyor
Galatasaray, 2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu 8. haftasında evinde DG Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.
Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman ısınma hareketleriyle başladı ve şut çalışması ile devam etti. İdmanın ana bölümünde çift kale taktik oyun oynandı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından sona erdi.
Galatasaray, DG Sivasspor karşılaşmasının hazırlıklarına yarın saat 12.00'de Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapacağı çalışmayla devam edecek.
(İHA)

Florya Metin Oktay Tesisleri, Galatasaray, Sivasspor, Güncel

Kaynak: İHA

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