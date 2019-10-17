Galatasaray, Sivasspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Galatasaray, Süper Lig'in 8'inci haftasında Demir Grup Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla tamamladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Fatih Terim yönetiminde yapılan antrenman ısınma hareketleriyle başlarken daha sonra koordinasyon ve sürat çalışması yapıldı. Antrenmanın devam eden bölümünde gruplar halinde 5'e 2 dar alan oyunu oynandı. Ana bölümde ise pas oyununa yönelik taktik çalışma gerçekleşti. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından sona erdi. Milli takım kamplarından bugün dönen Florin Andone, Yuto Nagatomo ve Sofiane Feghouli, kamp kadrosuna dahil oldu.

Galatasaray'ın Sivasspor karşılaşması öncesi kamp kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:

Fernando Muslera, Şener Özbayraklı, Emre Taşdemir, Ahmet Çalık, Jean Michael Seri, Adem Büyük, Selçuk İnan, Younes Belhanda, Ryan Babel, Ryan Donk, Yunus Akgün, Ömer Bayram, Jimmy Durmaz, Florin Andone, Christian Luyindama, Okan Kocuk, Marcos Teixeira, Taylan Antalyalı, Yuto Nagatomo, Sofiane Feghouli, Steven Nzonzi, Emre Mor.