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Galatasaray'da Sekidika ve Andone Sivasspor maçının kadrosuna dahil edilmedi

Süper Lig'in 25. haftasında Sivasspo'a konuk olacak olan Galatasaray'da Andone ve Sekidika maçın kadrosuna dahil edilmedi. Sakatlığı geçen Mario Lemina ise Terim tarafından kritik maçın kadrosuna dahil edildi.

07.03.2020 14:48 | Son Güncelleme: 07.03.2020 16:09Galatasaray'da Sekidika ve Andone Sivasspor maçının kadrosuna dahil edilmedi

, Süper Lig'in 25. haftasında yarın Demir Grup ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcuların dar alanda pas oyununun ardından taktik çalışması yaptığı bildirildi.

MARİO LEMİNA KADRODA

Karşılaşma için bugün Sivas'a gidecek Galatasaray'ın kamp kadrosunda yabancı kontenjanı dolayısıyla Florin Andone ve Jesse Sekidika yer almadı.Sarı-kırmızılı takımın kamp kadrosunda şu futbolcular bulunuyor: Fernando Muslera, Şener Özbayraklı, Ahmet Çalık, Jean Micheal Seri, Adem Büyük, Selçuk İnan, Radamel Falcao, Younes Belhanda, Martin Linnes, Ryan Donk, Ömer Bayram, Emre Akbaba, Jimmy Durmaz, Mariano Ferreira, Okan Kocuk, Marcelo Saracchi, Marcao Teixeira, Taylan Antalyalı, Henry Onyekuru, Sofiane Feghouli, Mario Lemina.


Galatasaray, Sivasspor, Spor

Kaynak: AA

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7.03.2020 16:14:14