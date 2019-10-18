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Galatasaray - Sivasspor maçının ardından - Mecnun Otyakmaz

Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz, Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray'a 3-2 kaybettikleri maçta iyi mücadele ettiklerini söyledi.

18.10.2019 22:55
Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz, Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray'a 3-2 kaybettikleri maçta iyi mücadele ettiklerini söyledi.
Başkan Otyakmaz, Türk Telekom Stadı'nda oynana maçın ardında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Müsabakayı değerlendiren Otyakmaz, şu ifadeleri kullandı:
"İyi performans gösterdik ama maalesef ligde Galatasaray'a karşı burada şimdiye kadar 3 puan alamadık. Bugün çok yaklaşmış olmamıza rağmen yine kazanamadık. Özellikle ikinci yarıda gösterdiğimiz mücadeleden dolayı teknik ekibi ve oyuncuları kutluyorum. İkinci yarıda çok pozisyon bulduk ama olmadı."
Galatasaray - Sivasspor maçının ardından - Mecnun Otyakmaz

Mecnun Otyakmaz, Galatasaray, Sivasspor, Güncel

Kaynak: AA

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