Galatasaray, Sivasspor maçının saatinin değişmesi için TFF'ye başvurdu

Süper Lig'in 25 haftasında 48 puanlı iki takım karşı karşıya gelecek. Şampiyonluk yolunda son derece kritik olan Sivasspor- Galatasaray maçı öncesi, sarı-kırmızılı ekip TFF'nin kapısını çaldı.

"SİVAS MAÇI 16.00'DA OYNANSIN"

Sabah Gazetesi'nin haberine göre; Galatasaray yönetimi, DG Sivasspor deplasmanında Pazar günü 19.00'da başlayacak maçın saatinin değişmesi için TFF'ye başvurdu. Pazar günü en düşük 2 derece olması beklenen hava durumunun futbolu engellememesi adına maçın 16.00'da oynanması için başvuru yapan sarı-kırmızılılar gelecek kararı bekliyor.

4 MİLYON TL DOPİNG

Kadıköy'de 20 yıl sonra gelen Fenerbahçe galibiyetini Galatasaray yönetimi, 4 milyon TL primle ödüllendirme kararı almıştı. Deplasmanda oynanacak kritik Sivas maçı öncesi de bu prim dağıtılarak takıma ekstra motivasyon sağlanacak.