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Galatasaray, Sivasspor maçının saatinin değişmesi için TFF'ye başvurdu

Süper Lig'in 25. haftasında oynanacak Sivasspor-Galatasaray maçı şampiyonluk yarışında büyük bir öneme sahip. Zirveyi yakından ilgilendiren karşılaşma öncesi sarı-kırmızılı yönetim TFF'ye başvurdu. Galatasaray, Sivas'taki iklim şartlarının sert olmasından dolayı mücadelenin saat 19.00'dan 16.00'ya alınmasını talep etti.

03.03.2020 11:31 | Son Güncelleme: 03.03.2020 12:14

Süper Lig'in 25 haftasında 48 puanlı iki takım karşı karşıya gelecek. Şampiyonluk yolunda son derece kritik olan Sivasspor- maçı öncesi, sarı-kırmızılı ekip TFF'nin kapısını çaldı.

"SİVAS MAÇI 16.00'DA OYNANSIN"

Sabah Gazetesi'nin haberine göre; Galatasaray yönetimi, DG Sivasspor deplasmanında Pazar günü 19.00'da başlayacak maçın saatinin değişmesi için TFF'ye başvurdu. Pazar günü en düşük 2 derece olması beklenen hava durumunun futbolu engellememesi adına maçın 16.00'da oynanması için başvuru yapan sarı-kırmızılılar gelecek kararı bekliyor.

4 MİLYON TL DOPİNG

Kadıköy'de 20 yıl sonra gelen Fenerbahçe galibiyetini Galatasaray yönetimi, 4 milyon TL primle ödüllendirme kararı almıştı. Deplasmanda oynanacak kritik Sivas maçı öncesi de bu prim dağıtılarak takıma ekstra motivasyon sağlanacak.

Galatasaray, Sivasspor maçının saatinin değişmesi için TFF'ye başvurdu

Türkiye Futbol Federasyonu, Galatasaray, Sivasspor, Spor


HABER YORUMLARI (23)
ÜFF İĞRENÇ:cincon tarafından bi koku geliyooooo üff iğrenç
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KAPLAN:YOK ARTIK BU KADAR KORKMA BE CİNCON
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KADIKÖY:Şikeci 6s nin ayak oyunları başladı
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SAHTE KABADAYI:tamam gs kaybederse mazeret belli hava soguktu üşüdük bence f t montla oynatsın çocukları üşümesinler yazık :)
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ZAA:oldu olacak maç ağustos ayına alınsın zaaaaaaaa
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MUSTAFA:lig sonu yaklaştıkça cincon başladı entrikalara dalavare lere şaibelere
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NE KADAR:son iki yılın şampiyonu avrupada uefa ve süper kupa ligde yıldızlar en fazla kupa keza en fazla türkiye kupası vb. yüzlerce kupa eeee karşıdaki kim ne kupası var heeeeee dediğimizi yapacaksınız saat kaç diyorsak o saatte oynanır o kadarrrrrrrrrrrrrrr
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MAHO AĞA:Niye yemedi mi!!! Daha önce bu tür başvurular kabul görmemişti bakalım GSTFF ne yapacak
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TARIK ÇAMDAL:Maç 16. 00 da olsaydı bu sinsi cincon 19. 00 talep ederdi yada niye 16. 00 da diye şikayet edip dururdu. . işleri güçleri sinsilik. . talep kabul görmezse haksızlık edebiyatı yapacaklar talep kabul görürse ''Zabaha Kaden Burdayık Spor'' un moralini bozmuş olacaklar. .
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10 8
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TFF:Emrin olur, derhal. . . !
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3.03.2020 13:28:30