Galatasaray-Sivasspor mücadelesinde ilk gol geldi!

Süper Lig'de 8. haftanın açılış maçında Galatasaray, TT Stadı'nda Demir Grup Sivasspor ile karşı karşıya geliyor. Mücadeleyi Ali Palabıyık yönetiyor. Saat 20.30'da başlayan mücadele 1-0 Galatasaray'ın üstünlüğü ile devam ediyor.

CANLI ANLATIM

22' GOL! Galatasaray, Andone'nin harika golüyle 1-0 öne geçti.

20'Galatasaray için şans anı... Mert Hakan, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda Muslera gol izni vermedi. Yaşanan karambolde sert şut direkten döndü.

15' Sivasspor gole çok yaklaştı. Mert Hakan'ın çaprazdan vuruşunda Muslera gole izin vermedi.

8' Luyindama'nın ceza sahasına gönderdiği topu Babel kafayla indirdi ancak Samassa kalesini zamanında terk edip topa Andone'den önce hakim oldu.

6' Galatasaray Babel'in kafa vuruşunda gole yaklaştı. Hollandalı oyununun vuruşu direkten auta gitti.

1' Karşılaşma başladı. İki takıma da başarılar.

İLK 11'LER

GALATASARAY:Muslera, Şener, Marcao, Luyindama, Emre Taşdemir, Nzonzi, Ömer, Belhanda, Emre Mor, Babel, Andone

DEMİR GRUP SİVASSPOR: Samassa, Marcelo, Aaron, Caner Osmanpaşa, Uğur, Hakan, Mert Hakan, Cofie, Emre Kılınç, Fernando, Yatabare

CİM-BOM'DA 3 İSİM SINIRDA

Galatasaray'da üç futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sarı-kırmızılı takımda Younes Belhanda, Marcao ve Ömer Bayram, karşılaşmada sarı kart görmeleri durumunda, ligin 9. haftasındaki Beşiktaş derbisinde forma giyemeyecek.