02 Aralık 2018, 23:41
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Galatasaray Son 11 Golün 6'sını Penaltıdan Yedi

Galatasaray Son 11 Golün 6

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’de filelerinde gördüğü son 11 golün 6’sını penaltılardan yedi.

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de filelerinde gördüğü son 11 golün 6'sını penaltılardan yedi.

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray deplasmanda karşılaştığı Beşiktaş'a 1-0 mağlup oldu. Ligde 16. golünü penaltıdan yiyen sarı-kırmızılılarda son maçlarda ilginç bir istatistik bulunuyor. Aslan kalesinde gördüğü son 11 golün 6'sını penaltı atışından oldu. Galatasaray; Beşiktaş, Atiker Konyaspor, Fenerbahçe, Yeni Malataspor, Kasımpaşa ve Akhisarspor karşılaşmalarında penaltıdan gol yedi.

Galatasaray'da ayrıca bu haftalar içinde Bursaspor maçında da aleyhinde penaltı olan çalındı fakat Fernando Muslera gole izin vermedi. - İSTANBUL Beşiktaş,Galatasaray
02 Aralık 2018 Pazar 23:41



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