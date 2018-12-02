Galatasaray Son 11 Golün 6'sını Penaltıdan Yedi

Galatasaray
, Spor Toto Süper Lig'de filelerinde gördüğü son 11 golün 6'sını penaltılardan yedi.
Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray deplasmanda karşılaştığı Beşiktaş
'a 1-0 mağlup oldu. Ligde 16. golünü penaltıdan yiyen sarı-kırmızılılarda son maçlarda ilginç bir istatistik bulunuyor. Aslan kalesinde gördüğü son 11 golün 6'sını penaltı atışından oldu. Galatasaray; Beşiktaş, Atiker Konyaspor
, Fenerbahçe
, Yeni Malataspor, Kasımpaşa
ve Akhisarspor karşılaşmalarında penaltıdan gol yedi.
Galatasaray'da ayrıca bu haftalar içinde Bursaspor
maçında da aleyhinde penaltı olan çalındı fakat Fernando Muslera
gole izin vermedi. - İSTANBUL
Beşiktaş,Galatasaray
02 Aralık 2018 Pazar 23:41