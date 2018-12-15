15 Aralık 2018, 21:14
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Galatasaray, Son 8 Maçta Sadece 1 Galibiyet Elde Etti

Lider Başakşehir ile 1-1 berabere kalan Galatasaray, Süper Ligde oynadığı son 8 maçta sadece 1 galibiyet aldı.

Spor Toto Süper Ligin 16. haftasında Galatasaray, Medipol Başakşehir ile karşı karşıya geldi. Fatih Terim Stadında oynanan mücadele, 1-1 beraberlikle sonuçlandı. Medipol Başakşehir'in golünü İrfan Can Kahveci kaydederken, Galatasaray'ın golü penaltıdan Eren Derdiyok'tan geldi. Kötü gidişata son veremeyen Galatasaray, Süper Ligde oynadığı son 8 maçta sadece 1 galibiyet aldı.

İşte Galatasaray'ın son 8 maçı:

Galatasaray 1-1 Bursaspor

Y. Malatyaspor 2-0 Galatasaray

Galatasaray 2-2 Fenerbahçe

Kayserispor 0-3 Galatasaray

Galatasaray 1-1 Konyaspor

Beşiktaş 1-0 Galatasaray

Galatasaray 2-2 Rizespor

Başakşehir 1-1 Galatasaray

Başakşehir,Galatasaray
15 Aralık 2018 Cumartesi 21:14



YORUMLAR (5)
SEKEKAMA : Başak şehir le oynamasak penaltı vermezlerdi....???
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MASKELİ SÜVARİ: turk futbolunun durumu ıcler acısı helekı avrupada hep husran. . . stadd yapmaktan daha onemlı sokaktakı yeteneklerı kesfetmek dıyecegımde sokakta futbol oynayan cocuklarda kalmadı hepsı ınternet basında. .
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NEFRETİMSİN GESE: Daha beter olacağınız günleride göreceksiniz
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???? ?????: Beter olun
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GS37: HIRSIZ VARRRRRRR
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