Galatasaray, Son 8 Maçta Sadece 1 Galibiyet Elde Etti

Spor Toto Süper Ligin 16. haftasında Galatasaray, Medipol Başakşehir ile karşı karşıya geldi. Fatih Terim Stadında oynanan mücadele, 1-1 beraberlikle sonuçlandı. Medipol Başakşehir'in golünü İrfan Can Kahveci kaydederken, Galatasaray'ın golü penaltıdan Eren Derdiyok'tan geldi. Kötü gidişata son veremeyen Galatasaray, Süper Ligde oynadığı son 8 maçta sadece 1 galibiyet aldı.
İşte Galatasaray'ın son 8 maçı:
Galatasaray 1-1 Bursaspor
Y. Malatyaspor 2-0 Galatasaray
Galatasaray 2-2 Fenerbahçe
Kayserispor 0-3 Galatasaray
Galatasaray 1-1 Konyaspor
Beşiktaş 1-0 Galatasaray
Galatasaray 2-2 Rizespor
Başakşehir 1-1 Galatasaray
Başakşehir,Galatasaray
15 Aralık 2018 Cumartesi 21:14