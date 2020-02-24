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Galatasaray, sosyal medya hesabından Ozan Tufan'ın açıklamalarına göndermede bulundu

Derbi maçta Fenerbahçe'yi 3-1 yenen Galatasaray, sosyal medya hesabı üzerinden, mücadele sonunda Ozan Tufan'ın yaptığı açıklamalara gönderme yapan bir paylaşımda bulundu.

24.02.2020 14:00 | Son Güncelleme: 24.02.2020 14:33

'ın 20 yıl aradan sonra Kadıköy'de 'yi 3-1 yendiği maçın ardından sarı-kırmızılı kulübün resmi hesabından Fenerbahçeli futbolcu Ozan Tufan'a gönderme yapıldı.

"BÖYLE BİR ŞEY OLABİLİR Mİ?" GÖNDERMESİ

Karşılaşmanın ardından açıklamalar yapan Ozan Tufan, hakem Halil Umut Meler'e tepki göstererek bir kaç kez, "Böyle bir şey olabilir mi?" ifadesini kullanmıştı.

Sarı-kırmızılı kulübün resmi Twitter hesabı da Ozan Tufan'ın bu sözlerini tweette yer vererek Onyekuru, Donk ve Falcao'nun attığı gollerden sonraki sevincini paylaştı ve "Böyle bir şey olabilir mi?" şeklinde bir soru yönelterek bir anket paylaştı.

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Galatasaray, sosyal medya hesabından Ozan Tufan'ın açıklamalarına göndermede bulundu

Galatasaray, Fenerbahçe, Ozan Tufan, Twitter, Spor


HABER YORUMLARI (5)
KENAN:İKİ TAKIM ARASINDAKİ GALİBİYET FARKINA BAKIN TEK GALİBİYETLE OLMUYOR BABANIZ FENERBAHÇE ÇOCUKLAR GİBİ SEVİNMEYE DEVAM EDİN EZİKLER
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BJK:VALLA OLUYOR DEMEKKİ KARDEŞ
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FB:6 kasım 2019 real madrid
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MEMET33:HAHA HUUHAHUHAGGHŞT OHUUUŞŞŞŞGĞŞŞŞŞ. . . . BÖYLE BİR KAPTAN OLABİLİR Mİ?
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CAN DEP:BÖYLE BIR ŞEY OLABILIRMI LOO
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