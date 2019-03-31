Galatasaray Spor Kulübü Eski Başkanı Adnan Polat Oyunu Kullandı

Mahalli İdareler Seçimleri için oy kullanma işlemi devam ederken, <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/galatasaray-spor-kulubu/' title='Galatasaray Spor Kulübü'>Galatasaray Spor Kulübü</a> Eski Başkanı <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/adnan-polat/' title='Adnan Polat'>Adnan Polat</a> da oyunu <a class='keyword' href='/uskudar/' title='Üsküdar'>Üsküdar</a>'da kullandı.<br><br>Mahalli İdareler Seçimleri için oy kullanma işlemi devam ederken, <a class='keyword' href='/galatasaray-spor-kulubu/' title='Galatasaray Spor Kulübü'>Galatasaray Spor Kulübü</a> Eski Başkanı <a class='keyword' href='/adnan-polat/' title='Adnan Polat'>Adnan Polat</a> da oy vermek için Üsküdar'da bulunan <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/kandilli/' title='Kandilli'>Kandilli</a> İlkokulu'na geldi. Polat, 2234 numaralı sandıkta oy verdikten sonra okuldan ayrıldı. - İSTANBUL