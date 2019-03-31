Galatasaray Spor Kulübü
Eski Başkanı Adnan Polat
,oyunu kullandı
İSTANBUL - Mahalli İdareler Seçimleri için oy kullanma işlemi devam ederken, Galatasaray Spor Kulübü Eski Başkanı Adnan Polat da oyunu Üsküdar
'da kullandı. Mahalli İdareler Seçimleri için oy kullanma işlemi devam ederken, Galatasaray Spor Kulübü Eski Başkanı Adnan Polat'da oy vermek için Üsküdar'da bulunan Kandilli
İlkokulu'na geldi. Polat, 2234 numaralı sandıkta oy verdikten sonra okuldan ayrıldı.
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Kaynak: İHA