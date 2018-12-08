08 Aralık 2018, 00:18
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Galatasaray Sporcularını Taşıyan Uçaktan Zorunlu İniş!

Galatasaray Sporcularını Taşıyan Uçaktan Zorunlu İniş!

Galatasaray Kadın Basketbol takımının da içinde bulunduğu İstanbul-Bodrum uçağı, sinyalizasyon sistemindeki arızadan dolayı Milas-Bodrum Havalimanını pas geçerek İzmir'e indi.

İstanbul- Bodrum seferini yapan yolcu uçağı, havalimanının  pist ışıklandırmasındaki arıza nedeniyle İzmir'deki havalimanına iniş  gerçekleştirdi. 
Alınan bilgiye göre, İstanbul'dan saat 19.10'da hareket eden,  Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'nın da bulunduğu yolcu uçağı, Milas-Bodrum  Havalimanı'na iniş yapamadan İzmir'e yönlendirildi.
İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na 20.24'te iniş gerçekleştiren uçaktaki Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'nın otobüsle Bodrum'a hareket ettiği  belirtildi.
Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'nın yarın saat 14.00'te Bodrum  Kırçiçeği Kadın Basketbol Takımı'yla yapacağı maçın ertelenmediği bildirildi.
Milas Kaymakamı Eren Arslan, Milas-Bodrum Havalimanı'ndaki pistin  ışıklandırmasında elektrik arızası nedeniyle çalışma başlatıldığını, uçuşların  güvenlik gerekçesiyle iptal edildiğini açıklamıştı.
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