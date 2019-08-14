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Galatasaray, Steven Nzonzi ile el sıkıştı

Galatasaray, Fernando'nun boşluğunu Roma forması giyen Steven Nzonzi ile doldurdu. 2 yıllığına kiralanacak olan deneyimli orta saha oyuncusu için Roma'ya herhangi bir ücret ödenmeyecek.

14.08.2019 15:06
Galatasaray, Steven Nzonzi ile el sıkıştı

Orta saha arayışlarını sürdüren Galatasaray, İtalyan devi Roma'da forma giyen Steven Nzonzi ile anlaştı. İtalyan gazeteci Di Marzio'nun haberine göre Galatasaray, 30 yaşındaki oyuncuyu 2 yıllığına kiraladı. Aslan, Nzonzi için Roma'ya herhangi bir transfer ücreti ödemeyecek.

FENERBAHÇE DE İLGİLENMİŞTİ

Fransız oyuncu, Galatasaray'dan yıllık 3 milyon 100 bin euro alacak. Bilindiği üzere Steven Nzonzi ile Fenerbahçe de ilgilenmişti.

GEÇEN SEZON 39 MAÇA ÇIKTI

Geçen sezon Roma formasıyla 39 maça çıkan 30 yaşındaki tecrübeli oyuncu, bu maçlarda 1 gol 2 asistlik performans sergiledi.

Galatasaray, Steven Nzonzi ile el sıkıştı

Spor

YORUMLAR (2)
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YASİN: çöp
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