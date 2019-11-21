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Galatasaray, Süper Lig'de yarın Medipol Başakşehir'i konuk edecek

Galatasaray, Süper Lig'in 12. haftasında yarın sahasında Medipol Başakşehir ile karşılaşacak.

21.11.2019 09:14 | Son Güncelleme: 21.11.2019 09:14Galatasaray, Süper Lig'de yarın Medipol Başakşehir'i konuk edecek
, Süper Lig'in 12. haftasında yarın sahasında Medipol ile karşılaşacak.
Türk Telekom Stadı'nda oynanacak maç saat 20.30'da başlayacak. Karşılaşmayı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.
Sezona istediği gibi başlayamayan sarı-kırmızılı futbol takımı, geride kalan 11 maçta 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 yenilgi yaşadı. 19 puan toplayan Galatasaray, haftaya lider Demir Grup Sivasspor'un 2 puan gerisinde averajla 6. sırada girdi.
Galatasaray ile aynı performansı sergileyen turuncu-lacivertli takım da 12. hafta öncesinde averajla 5. sırada yer buldu.
Son 2 maçta nefes aldı
Galatasaray, Süper Lig'de son 2 haftada elde ettiği galibiyetlerle girdiği olumsuz havayı dağıttı.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4 maçta 1 puan toplayabilen sarı-kırmızılı ekip, kötü başladığı Süper Lig'de ise son 2 haftayı 6 puanla kapattı.
Ligin 9. haftasında deplasmanda Beşiktaş'a 1-0 yenilen Galatasaray, 10. haftada sahasında Çaykur Rizespor'u, 11. haftada ise deplasmanda Gaziantep Futbol Kulübü'nü 2-0'lık skorlarla yenerek zirve yarışına ortak oldu.
İç sahada bileği bükülmüyor
Galatasaray, Süper Lig'de sahasında çıktığı son 41 lig maçında mağlup olmadı.
Ligde Türk Telekom Stadı'nda son yenilgisini 2016-2017 sezonunun 30. haftasında, 6 Mayıs 2017'de 3-1'lik skorla Kasımpaşa karşısında yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasında çıktığı 41 müsabakada da yenilgi yüzü görmedi.
Galatasaray, söz konusu süreçte 34 galibiyet, 7 beraberlik yaşadı.
Sakatlıklardan yana başı belada
Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, sakat futbolcuların çokluğu nedeniyle ideal kadrosunu kurmakta zorlanıyor.
Sarı-kırmızılı takımda uzun süreli aşil tendonundan sakatlığı bulunan ve İspanya'da tedavi gören Radamel Falcao bir süre daha formasından uzak kalacak.
Milli takımlarından sakat dönen Fernando Muslera, Ryan Babel ve Christian Luyindama'nın durumları belirsizliğini koruyor.
Şener Özbayraklı, Younes Belhanda ve Florin Andone'nin de sakatlıkları sürüyor.
Galatasaray'da Medipol Başakşehir mücadelesi öncesi tek iyi Mario Lemina'dan geldi. Milli takımından sağ diz iç yan bağındaki zorlanma şikayetiyle dönen Gabonlu futbolcu, Medipol Başakşehir'e karşı forma giyebilecek.
Kritik Club Brugge maçı öncesi moral arıyor
Galatasaray, taraftarının önünde güçlü rakibi Medipol Başakşehir'i yenerek UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Belçika temsilcisi Club Brugge ile yapacağı maça moralli çıkmak istiyor.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Club Brugge'ün yanı sıra Fransa'nın Paris Saint-Germain ve İspanya'nın Real Madrid takımlarıyla A Grubu'nda yer alan sarı-kırmızılılar, 4. hafta maçlarının ardından gruptan çıkma şansını kaybetti.
Sarı-kırmızılı ekip, 26 Kasım Salı günü İstanbul'da ağırlayacağı Club Brugge'ü mağlup ederek UEFA Avrupa Ligi ümitlerini sürdürmeye çalışacak.
Belhanda ve Babel ceza sınırında
Galatasaray'da Younes Belhanda ile Ryan Babel, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.
Bu sezon Galatasaray'ın tüm lig maçlarında forma giyen Hollandalı hücum oyuncusu Babel ile ligde 7 karşılaşmaya çıkan Faslı Belhanda, gördükleri üçer sarı kartla ceza sınırına geldi.
Sakatlıkları bulunan iki futbolcunun da Medipol Başahşehir maçında forma giymesi beklenmiyor. Durumları maç saatinde netleşecek futbolcular, kadroda yer almaları ve sarı kart görmeleri halinde 13. haftadaki Trabzonspor müsabakasında forma giyemeyecek.

UEFA Şampiyonlar Ligi, Galatasaray, Başakşehir, Spor

Kaynak: AA

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