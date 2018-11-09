Galatasaray, Tahkim Kuruluna Başvurdu

Galatasaray Kulübü, Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından futbolcuları Ryan Donk ve Garry Rodrigues'e verilen cezalar nedeniyle Tahkim Kuruluna başvurdu.<br><br>Sarı-kırmızılı kulüp yetkililerinden alınan bilgiye göre, Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe ile oynanan derbi maçta yaşanan olaylardan sonra Donk ve Rodrigues'e verilen cezalar nedeniyle Tahkim Kuruluna itiraz başvurusu yapıldı.<br><br>Tahkim Kurulunun, Galatasaray'ın Süper Lig'de yarın deplasmanda Kayserispor ile yapacağı karşılaşmadan önce olağanüstü toplanarak itiraz başvurusunu görüşmesi bekleniyor.<br><br>PFDK, Donk'a 6, Rodrigues'e ise 3 maç men cezası vermişti.