Cim-Bom, Antalyaspor Maçı Hazırlıklarını Sürdürdü

Galatasaray, Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü. Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenmana eğitsel oyunlarla ısınma hareketleri ile başlandı.Antrenmanın ana bölümünde ise teknik direktör Fatih Terim yönetiminde taktik çalışma gerçekleştirildi.
YUTO NAGATOMO TAKIMDAN AYRI ÇALIŞTI
Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı. Yuto Nagatomo, özel program dahilindeki çalışmalarına devam etti. Galatasaray, Antalyaspor karşılaşmasının hazırlıklarını yarın saat 11.00'de Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştireceği antrenmanla sürdürecek.
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Kaynak: DHA