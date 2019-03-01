Galatasaray, Taktik Çalıştı

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Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında BB Erzurumspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenman dinamik ısınmayla başlandı. Ana bölümünde taktik çalışma yapıldığı antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından sona erdi.Galatasaray, BB Erzurumspor karşılaşmasının hazırlıklarını yarın saat 12.00'de Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla tamamladıktan sonra saat 15.15'te THY'ye ait özel bir uçuşla Erzurum'a hareket ederek mücadele için bu kentte kampa girecek. - İSTANBUL