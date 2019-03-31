Galatasaray Taktik Çalıştı

İSTANBUL/ DHA Galatasaray
, Ziraat Türkiye Kupası
yarı finalinde Evkur Yeni Malatyaspor
ile oynayacağı ilk maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti. Florya Metin Oktay Tesisleri
'nde, teknik direktör Fatih Terim
yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana ısınma hareketleriyle başlandı. Daha sonra gruplar halinde beşe iki dar alan oyunu oynayan futbolcular taktik çalışma yaptı. İdman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.
Bu arada sakatlığı bulunan Mbaye Diagne
'nin özel program dahilinde çalıştığı ifade edildi.
Konstantinos Mitroglou ve Yuto Nagatomo
ise, kendileri için hazırlanan özel programlar dahilinde fizyoterapistler eşliğinde çalıştı.
Sarı-kırmızılılar, Evkur Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yarın saat 18.00'de yapacağı antrenmanla tamamlayarak mücadele öncesi Florya Metin Oktay
Tesisleri'nde kampa girecek.
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Kaynak: DHA