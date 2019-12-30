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Galatasaray, Talisca'ya yıllık 6 milyon euro teklif edecek

Transfer çalışmalarına başlayan Galatasaray'ın, Çin'de forma giyen Beşiktaş'ın eski oyuncusu Anderson Talisca'ya senelik 6 milyon euro teklif edeceği öğrenildi.

30.12.2019 17:51 | Son Güncelleme: 30.12.2019 18:03

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 5-0 kazanılan Antalyaspor maçının ardından yönetimle birlikte büyük planları uygulamaya koyacaklarını açıklamıştı. Onyekuru ve Leipzig'in sol beki Marcelo Saracchi'yi kiralayan sarı-kırmızılılar, orta alanda hücum gücü yüksek bir isme de yöneldi. Bu futbolcu ise Beşiktaş'ın eski yıldızı Anderson Talisca'ydı.

SENELİK 6 MİLYON EURO ALACAK

Cim-Bom, Anderson Talisca'yı kiralamayı planlıyor. Futbolcuya senelik 6 milyon euro teklif edileceği, 2022'ye kadar mukavelesi bulunan Talisca'nın da yeniden Türkiye'ye dönmeye sıcak baktığı öğrenildi. Galatasaray bir dönem Beşiktaş forması giyen Ryan Babel'i de renklerine bağlamıştı. Sarı-kırmızılı yönetim, Talisca'yla birlikte takımın hücum gücünü yukarı çekmeyi planlıyor.

BABEL DEVREYE SOKULACAK

Çin Ligi'nde yabancı futbolcular için üst maaş limiti 3 milyon euro olarak belirlenmişti. Ancak Talisca gibi daha önce mukavele imzalayanlar için bu durum söz konusu değil. Sambacı, Çin'de senelik olarak 10 milyon euro civarında bir maaş alıyor. Galatasaray bu paranın 6 milyon eurosunu ödeyecek. Çin ekibi teklifi kabul ederse futbolcunun kalan maaşını verecek. Teknik Direktör Fatih Terim'in de sambacıyı çok istediği ve gerekirse devreye Hollandalı Babel'in de sokulabileceği kaydedildi.

(Akşam)

Galatasaray, Talisca'ya yıllık 6 milyon euro teklif edecek

Spor


HABER YORUMLARI (8)
ERGÜN K.: YALANA BAK TÜRKİYE DE KİM VERECEK O PARYI
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KARAKARTAL: İDOLUM BU ADAM BEŞİKTAŞ TA NE TOP OYNADI BEEEEE
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HERŞEYİMİZ BOZUK: 600 bin bile vermeyin şu heriflerin burnunu kaldırmayın.
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VATANDAŞ: bak şu an 6 milyonu verdiler
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TOSUNPAŞA: hani para nerde yine şişiriyorlar
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VATANDAŞ: radamel taliscaaaaa :))
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ERCAN: Hangi para ile yalan haber , Galatasaray ın borç ve kayyum atamaları konuşulur iken eski başkanın açtığı 25 milyon euro luk davası durur iken , haber kesin rüyadan yazılmış :) ,
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ALİ AGA: Fatih terim öder gerekirse transfer parasını
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