Galatasaray Taraftar Grubundan Bafra'daki Okula Kütüphane

Kaynak: AA

Galatarasay'ın ultrAslan Bafra taraftar grubu, Bafra TOKİ Şehit Mehmet Boşnak İlkokulu ve Ortaokuluna kütüphane kazandırdı.Taraftar grubunca oluşturulan kütüphaneye, 2015 yılında Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde görev yaparken silahtan çıkan mermiyle yaşamını yitiren Şehit Uzman Çavuş Musa Bayrak'ın adı verildi.UltrAslan Bafra temsilcisi Oğuzhan Ay, kütüphaneni açılışında yaptığı konuşmada, Galatasaray taraftar grupları olarak bugüne kadar Türkiye'de 66 kütüphanenin açılışını yaptıklarını söyledi.Sürekli sosyal proje çalışması içinde olduklarını belirten Ay, kütüphane açmakla yetinmediklerini, köy okullarına oyuncak, kırtasiye malzemeleri ve giysi yardımlarında da bulunduklarını anlattı.Kütüphane projesini birlik ve beraberlik içinde yaptıklarını dile getiren Ay, "Bu proje, sarı-kırmızı renklere gönül vermiş kardeşlerimiz sayesinde oldu. Amacımız geleceğin teminatı olan çocuklarımıza kalıcı bir hatıra bırakmaktır. Umarım kütüphane yararlı olur ve kardeşlerimiz faydalanır." dedi.Ay, kütüphanede sadece kitap bulunmadığını, akıl oyunları araçları da olduğunu kaydetti.Kütüphanenin açılışına Bafra Emniyet Müdürü Süleyman Gökay Gökdoğan, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Serkan Erbaş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Katipoğlu ile Bayrak'ın ailesi, öğrenciler ve öğretmenler katıldı.