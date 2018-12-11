Galatasaray Taraftarı, Alex Telles'i Tribünlere Çağırdı

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi D Grubu 6. hafta maçında sahasında Portekiz ekibi Porto'yu konuk etti. Zorlu karşılaşmayı Belarus Federasyonundan Aleksei Kulbakov yönetti.
TT STADINDA ESKİ TAKIMINA KARŞI İLK KEZ SAHAYA ÇIKTI
Galatasaray ile Porto arasındaki müsabaka öncesi sarı kırmızılı taraftarlar eski futbolcuları Alex Telles'i unutmadı. 2013-2014 sezonunun devre arasında Galatasaray'a katılan ve 2016-2017 sezonunun başında Portekiz ekibi Porto'nun yolunu tutan Brezilyalı futbolcu, eski takımı Galatasaray'a karşı ilk kez Türk Telekom Stadyumunda resmi maça çıktı. Mücadele öncesi sarı kırmızılı taraftarlar Alex Telles'i tribünlere çağırarak alkışladı.
Portekiz,Porto,Galatasaray,Alex Telles
11 Aralık 2018 Salı 21:12