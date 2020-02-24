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Galatasaray taraftarı, derbi galibiyeti sonrası yol ortasında şükür namazı kıldı

Galatasaray tam 20 yıl sonra Kadıköy'de galip geldi, tarihi bir sonuç elde edildi. Galatasaray'ın elde ettiği galibiyetin ardından bir taraftarın yol ortasında şükür namazı kılması, sosyal medyada gündem oldu.

24.02.2020 16:12 | Son Güncelleme: 24.02.2020 16:18

Süper Lig'in 23. haftasındaki dev derbide , deplasmanda Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup ederek 22 Aralık 1999'dan bu yana 'deki ilk galibiyetini elde ederken ligdeki galibiyet serisini de 7 maça çıkardı.

YOL ORTASINDA ŞÜKÜR NAMAZI KILDI

Maçın ardından Galatasaraylılar yurdun dört bir yanında kutlamalar yaptı. Sosyal medyada "şükür namazı" mesajıyla paylaşılan bir görüntü ise dikkat çekti.

Görüntüde Galatasaray bayrağı önüne seren bir kişinin namaz kıldığı, çevredekilerin ise bu kişiye "Allah kabul etsin" diyerek destek verdiği görüldü.

Galatasaray taraftarı, derbi galibiyeti sonrası yol ortasında şükür namazı kıldı

Galatasaray, Kadıköy, Spor


HABER YORUMLARI (25)
MUŞ 49:kardeş ayıp ya şükür namazıymıs önce ayakkıbını cıkartan gerek yazla yazmıyacam çünkü bende galatasaraylıyım
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GURZUP:kesin abdesti yoktur
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VAN 65:YÜCE ALLAH IN EMRİNİ BÖYLE UCUZ ŞEYELERE ALET ETMEYİN. . TAKIMLARA TAPACAKSANIZ BAŞKA BİR İBADET ŞEKLİ BULUN
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HAHAHA:kım bu dengesizler
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ONUR:valla bende galatasaraylıyım ama çok abartıyorsunuz tamam yendik 3 puanı aldık bitti
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KARA:NAMAZI BÖYLE BİŞEYE ALET ETMESEYDİNİZ KEŞKE ÇOK YAZIK
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GURBETCİ:abdest almadan olmaz o isler genc
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.:Kıbleye doğru dönmezsen sıkıntı büyük gs kurtarmaz seni
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BÜYÜTMEYİN BİZDE SİZİN GİBİ TAKIMIZ SADE:ADAMLAR NASIL BÜYÜTTÜYSE BİZİ GÖZÜNDE
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KURTULUŞ:ÇOCUKLARININ RIZKI İÇİN BİR GÜN ALLAH''A ŞÜKRETTİN Mİ, BİR DE GALATASARAY AMBLEMİNİ SECCADE GİBİ KULLANMIŞ. ALLAH ISLAH ETSİN BEY NAMAZ SENİ
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