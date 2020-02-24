Galatasaray taraftarı, derbi galibiyeti sonrası yol ortasında şükür namazı kıldı

Süper Lig'in 23. haftasındaki dev derbide Galatasaray , deplasmanda Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup ederek 22 Aralık 1999'dan bu yana Kadıköy 'deki ilk galibiyetini elde ederken ligdeki galibiyet serisini de 7 maça çıkardı.

YOL ORTASINDA ŞÜKÜR NAMAZI KILDI

Maçın ardından Galatasaraylılar yurdun dört bir yanında kutlamalar yaptı. Sosyal medyada "şükür namazı" mesajıyla paylaşılan bir görüntü ise dikkat çekti.

Görüntüde Galatasaray bayrağı önüne seren bir kişinin namaz kıldığı, çevredekilerin ise bu kişiye "Allah kabul etsin" diyerek destek verdiği görüldü.