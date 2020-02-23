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Galatasaray taraftarı Kadıköy'e geldi

Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak derbi maç öncesinde sarı-kırmızılı taraftarlar Kadıköy'e geldi.

23.02.2020 16:55 | Son Güncelleme: 23.02.2020 16:55Galatasaray taraftarı Kadıköy'e geldi
Süper Lig'in 23. haftasında ile arasında oynanacak derbi maç öncesinde sarı-kırmızılı taraftarlar 'e geldi. Polis bazı taraftarları gözaltına aldı.
Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak olan derbi maç öncesinde Galatasaray taraftarı stada ulaştı. Türk Telekom Stadı'nda buluşan sarı-kırmızılılar yoğun güvenlik önlemleri altında yaklaşık 30 otobüslük konvoyla Kadıköy'e geldi. Tezahüratlar eşliğinde stada gelen taraftarlardan bazıları, taşkınlık çıkardığı için polis tarafından gözaltına alındı.
(Bozhan Memiş - Ozan Buğra Koşar - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)

Galatasaray, Fenerbahçe, Kadıköy, Güncel

Kaynak: İHA

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