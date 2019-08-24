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Galatasaray taraftarı, Pizza Pizza ile imzalanan sponsorluk anlaşmasına tepki gösterdi

Galatasaray'ın Pizza Pizza ile 1+1 yıllık forma göğüs sponsorluğu yapmasına taraftarlar tepki gösterdi. Sosyal medya üzerinden yönetime seslenen taraftarlar, forma satışlarının düşeceğini öne sürdü.

24.08.2019 11:59
Galatasaray taraftarı, Pizza Pizza ile imzalanan sponsorluk anlaşmasına tepki gösterdi

Galatasaray'ın Pizza Pizza ile forma göğüs sponsorluğu anlaşması yapmasına taraftarlar tepki gösterdi.

Son 2 yılın şampiyonu Galatasaray, Pizza Pizza ile 1+1 yıllık forma göğüs sponsorluğu için anlaşma imzaladı. Anlaşmaya göre 2019-2020 sezonu için 18 milyon TL + KDV, 2020-2021 sezonu için ise 20 milyon TL + KDV şeklinde ödeme yapılacak. Ancak Galatasaraylı taraftarlar bu anlaşmadan pek memnun olmadı. Forma satışlarının düşeceğini düşünen taraftarlar, sosyal medya üzerinden yönetime tepki gösterdi.

İşte taraftarların attığı tweet'lerden bazıları:

Galatasaray taraftarı, Pizza Pizza ile imzalanan sponsorluk anlaşmasına tepki gösterdi

Galatasaray, Spor, Ekonomi

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