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Galatasaray taraftarı Taksim'de toplandı

- Galatasaray taraftarı Taksim'de toplandıİSTANBUL - Galatasaray taraftarı, Beşiktaş derbisi öncesi Taksim Gezi Parkı'nda toplandı.

27.10.2019 17:56
- Galatasaray taraftarı Taksim'de toplandı
İSTANBUL - Galatasaray taraftarı, Beşiktaş derbisi öncesi Taksim Gezi Parkı'nda toplandı.
Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray, dev derbide Beşiktaş'ın konuğu olacak. Kritik müsabaka öncesinde yaklaşık 2 bin 500 sarı-kırmızılı taraftar, takımlarını derbide yalnız bırakmayacak. Derbi öncesi Taksim Gezi Parkı'nda toplanan Galatasaray taraftarı, meşale ve tezahüratlarla maçın havasına saatler öncesinde girdi. Taraftalar, iki ayrı güvenlik kontrolünde polisler tarafından aranarak, deplasman tribününe girmek için yola çıktı.
Öte yandan stada doğru hareket eden bazı Galatasaraylı taraftarlar arasında kısa süreli gerginlik yaşandı.
Galatasaray taraftarı Taksim'de toplandı

Galatasaray, Beşiktaş, Taksim, Spor

Kaynak: İHA


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