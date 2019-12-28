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Galatasaray taraftarı Tarık Çamdal'ı protesto etti

Türk Telekom Stadı'nda Antalyaspor'u konuk eden Galatasaray'da taraftarlar, konuk ekip forması giyen eski oyuncuları Tarık Çamdal'ı protesto etti.

28.12.2019 21:03 | Son Güncelleme: 28.12.2019 21:13

Antalyasporlu futbolcu Tarık Çamdal, ayrıldıktan sonra eski takımı 'a karşı ilk kez forma giydi.

Sarı-kırmızılı taraftarlar, top ayağına her geldiğinde Tarık Çamdal'ı ıslıklarla protesto etti.

GEÇEN SEZON AYRILMIŞTI

Sarı-kırmızılı takıma 2014'te Eskişehirspor'dan transfer edilen ve 4,5 sezonda hem maliyeti hem de performansıyla çok tartışılan Tarık, geçen sezonun devre arasında takımdan ayrılmıştı.

28 yaşındaki savunma oyuncusu, son olarak 26 Aralık 2017'de Galatasaray'ın Türkiye Kupası'ndaki Bucaspor maçında forma giydiği Türk Telekom Stadı'na 733 gün sonra bu kez rakip takım formasıyla çıktı.

Galatasaray taraftarı Tarık Çamdal'ı protesto etti

Türk Telekom, Tarık Çamdal, Galatasaray, Spor


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