Galatasaray Taraftarı Vodafone Park'a Ulaştı

Beşiktaş- Galatasaray
debisi öncesi sarı-kırmızılı taraftarlar Vodafone Park
'a ulaştı.
Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında oynanacak Beşiktaş - Galatasaray derbi maçı öncesinde sarı-kırmızılı taraftarlar Vodafone Park'a ulaştı. Yaklaşık 2 bin 500 Galatasaraylı geniş güvenlik önlemleri eşliğinde Taksim
Gezi Parkı'ndan Vodafone Park'a yürüyerek geldi.
Vodafone Park'a giriş esnasında polis kontrolünden geçen sarı-kırmızılı taraftarlar, stada olaysız bir şekilde giriş yaptı. - İSTANBUL
Beşiktaş,Galatasaray,Vodafone Park
02 Aralık 2018 Pazar 17:46