Galatasaray Taraftarından Lise Tepkisi: Cim Bom Bom Halkındır

Galatasaray, Avrupa CEV Kupası final maçında Burhan Felek'te konuk ettiği Trentino maçına, sarı-kırmızılı taraftarlar yoğun ilgi gösterdi. Maç öncesi koreografi şovlarıyla takımlarına destek olan Galatasaraylı taraftarlar, cumartesi günü yapılan genel kurulda çıkan ibrasızlık kararına toplu olarak tepki gösterdi.

"O KOLTUK TAPULU MALINIZ DEĞİL"

Sarı-kırmızılı taraftarlar, maç öncesi "Afişe, pankarta engel olsan da, durduramazsın bizi polis zoruyla. O koltuk tapulu malınız değil, Cim Bom Bom halkındır, lisenin değil" tempoları tuttu.

Kaynak: İHA