12 Kasım 2018, 21:11
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Galatasaraylı Taraftarlar, Türkiye Futbol Federasyonunu Protesto Etti!

Galatasaraylı taraftarlar, Taksim Meydanında toplanarak Türkiye Futbol Federasyonunu protesto etti.

Galatasaraylı taraftarlar, Türkiye Futbol Federasyonunu protesto etti. Taraftar grubu ultrAslan'ın organize ettiği yürüyüşte sarı-kırmızılılar Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında yapılan Galatasaray- Fenerbahçe derbisinden sonra sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Fatih Terim'e 7, antrenör Hasan Şaş'a 8, futbolcular Ryan Donk'a 6, Badou Ndiaye'ye 5 ve Garry Rodrigues'e 3 maç ceza verilmesinden dolayı TFF'ye tepki gösterdi.

YÖNETİMDEN DE DESTEK GELDİ

Gösteriye Galatasaray Kulübünün yönetim kurulu üyeleri Mahmut Recevik ile Metin Karakaya da katıldı. Şişhane'deki İngiltere'nin İstanbul Başkonsolosluğu önünde önünde toplanan yaklaşık 3 bin taraftar, ellerindeki pankart ve dövizlerle, tezahürat yaparak Tarlabaşı Bulvarı'ndan Taksim Meydanı'na çıktı. Taraftarlar TFF Başkanı Yıldırım Demirören'e gönderme yapılan "Yıldırımazsınız bizi" yazılı pankartla yürüdü. Teknik direktör Fatih Terim lehine tezahüratlar yapan sarı-kırmızılı taraftarlar, TFF Başkanı Demirören ile TFF yönetim kurulu üyelerini de istifaya çağırdı.

"HER GÜN DAHA SIKI KENETLENECEĞİZ"

UltrAslan adına açıklama yapan Mehmetcan Kavasoğlu, "Hakemler, kurullar, federasyon ve medya insanlardan oluşan topluluklardır. İnsani olarak hata yapmaları oldukça doğaldır. Ancak hakem hataları her Galatasaray maçında takımımız adına aleyhimize yapıyorsa bu hataları gidermek için getirilen teknoloji Galatasaray aleyhine daha büyük hatalar oluşturmak için kullanılıyorsa; bu Galatasaray'a açılmış sistematik bir savaş demektir. Her gün daha sıkı kenetleneceğiz. Fatih Terim'e yapılan tüm saldırılara onunla beraber göğüs gereceğiz. Kenetlenin başka Galatasaray yok." dedi.

Türkiye Futbol Federasyonu,Galatasaray
12 Kasım 2018 Pazartesi 21:11



YORUMLAR (18)
FAGÜ: fenere yapılan hakem hataları size yapılsa demek neler olacak.hangi maç yüzünden şampiyonluk kaybettiniz bugüne kadar,otobüsünüzmü kurşunlandı?haluk ulusoy zamanlarındaki hakem hatalarını niye konuşmuyorsunuz?siz değilmisiniz geçen yıl şampiyon olan?GS tarihi boyunca hangi maçı yırtınarak söke söke almış.herşeyin hazır önüne gelmesine alışmışlar tabi takılmışlar bi kabadayının peşine.hem niye federasyon başkanları ,mhk başkanları hep gs li bjk li ts li oluyor?bi de ağlıyorsunuz
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EDEYİZ: Bu GS liler hep böyle yav kötü gittiğinde şöyle oldu böyle oldu hak yendi diğer takımlar yok ancak siz varsınız FB li değilim adamlar en alt sıralarda ağlamıyorlar siz hemen ağlayın En büyük K.Maraş Spor varmı ötesi
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MZN: Protostaya gidenerin zekasindan şuphe etmek.lazim ya da parali askerler
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KSK Lİ MESUT: Ağlayın conconlar...Beter olun...
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