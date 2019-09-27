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Galatasaray taraftarının derbi kararı! Özel koreografi yok

Galatasaray taraftarının, yarın Fenerbahçe ile oynanacak olan derbi maç için özel bir koreografi yapmayacak.

27.09.2019 16:03

Galatasaray tribünlerinin yarınki maç için özel koreografi hazırlığında olmadığı öğrenildi. Sarı-kırmızılı taraftarların Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a göndermede bulunan bir koreografi hazırlığı içinde olduğu iddia ediliyordu. Ancak böyle bir plan bulunmadığı öğrenildi. Ayrıca cezası nedeniyle kulübede olamayacak olan Teknik Direktör Fatih Terim için de yine herhangi bir koreografi mesajı içinde olunmadığı bildirildi.

GERİLİM BÜYÜMÜŞTÜ

Ali Koç'un Fatih Terim'le ilgili yaptığı "Sicili bozuk" açıklaması sonrası Galatasaray ve Fenerbahçe arasında yaşanan gerilim büyümüştü. Galatasaray yönetim TT Stadı'nda ev sahipliği yapacağı derbi öncesinde iki flaş karara imza attı. Ali Koç ve Fenerbahçeli yöneticiler geçen sezon TT Stadı'ndaki derbiyi kendileri için ayrılan locadan izlemişti. Ancak sarı lacivertliler'den bu kez bir talep gelmeyince Galatasaray da boşta olan tüm locaları dev maç için kiraladı.

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Galatasaray, Fenerbahçe, Spor

YORUMLAR(16)
KSK Lİ MESUT:İyi bari. daha da rezil olmayacaklar... Conconlar... akıllanmaya başladılar... kamiller. ...
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ADINIZI YAZIN:aha fatih hoca fenerin önunde diz cokuyor vallahi
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AHMET:Frank de Boer (2008): 2000 yılında kazanılan UEFA Kupası''ndan dolayı bana göre başı hâlâ göklerde, bulutların arasında geziyordu. Ama şunu söyleyebilirim ki, çok mükemmel bir antrenör değildi. Kendisi futboldan çok dış görünüşüyle meşguldü. Benim hiçbir yerde görmediğim bir şeydi. Yarım sezonluk bir dönemde aynı kıyafetle diğer antrenmana çıktığını görmedim. Bu gerçekten inanılmazdı. Tam anlamıyla gerçek bir megalomandı
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RUŞEN.:Frank de Boer (2008): 2000 yılında kazanılan UEFA Kupası''ndan dolayı bana göre başı hâlâ göklerde, bulutların arasında geziyordu. Ama şunu söyleyebilirim ki, çok mükemmel bir antrenör değildi. Kendisi futboldan çok dış görünüşüyle meşguldü. Benim hiçbir yerde görmediğim bir şeydi. Yarım sezonluk bir dönemde aynı kıyafetle diğer antrenmana çıktığını görmedim. Bu gerçekten inanılmazdı. Tam anlamıyla gerçek bir megalomandı.
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RUŞEN.:Frank de Boer (2008): 2000 yılında kazanılan UEFA Kupası''ndan dolayı bana göre başı hâlâ göklerde, bulutların arasında geziyordu. Ama şunu söyleyebilirim ki, çok mükemmel bir antrenör değildi. Kendisi futboldan çok dış görünüşüyle meşguldü. Benim hiçbir yerde görmediğim bir şeydi. Yarım sezonluk bir dönemde aynı kıyafetle diğer antrenmana çıktığını görmedim. Bu gerçekten inanılmazdı. Tam anlamıyla gerçek bir megalomandı.
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GENÇAĞA:Fatih terimin savunulacak yeri ve davranışı yok, kendileri daha ziyade bar, pavyon kabadayılığına özenmiş bir zattır. Bu vatandaşın değil teknik direktör, spor yapılan mekanlara bile alınmaması gerekir. . .
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ADALET:hee canım heeee. asıl terim eceza vernler başkasına veremiyorlar
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ARDEŞENLİ:Milan Baros (2014): Onun çok muhteşem bir hoca olduğunu söylerlerdi ama çalıştıktan sonra gerçeği gördüm. Dünyada ondan daha iyi olan bir sürü hoca var. Fatih Terim''in maç öncesi taktik konuştuğunu hatırlamıyorum. Sadece rakibi yıkmak, parçalamak gibi şeylerden bahsederdi şuandada farkeden bir şey yok it gibi sağa sola saldırıyor mafya bozuntusu.
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AYHAN:Ancak şaka bir yana, Terim''in taktik bilgisinin yetersizliğini ve tüm oyun planının takımı bağıra çağıra motive ederek, sahada iyi bir sonuç almamızı ümit etmek olduğunu anlamamız çok uzun bir süre almadı. . . Belki böyle bir plan başka yerlerde geçerli olabilirdi, ancak Milan''da işlemezdi. işlemedi de, Milan''da uzun süreli görev alabilmek için bundan çok daha fazlasına ihtiyaç vardı. Bu zatın bir halt olmadığı elin yabancısı çok kısa sürede anlamış ama cinconluların gözü kör kulağı sağır.
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FIRTINA:Fatih oldukça dikkat çekici ve kurallara alerjisi varmış gibi gözüken garip bir insandı. Daha en başında Milan''da uzun süre görev yapamayacağı oldukça belliydi ve kısa bir süre sonra da kovuldu. PİRLO
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